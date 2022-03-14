شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم فى نهائي بطولة كأس مصر رجال، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، لحسم البطل المتوج باللقب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى مع الاتحاد السكندرى في نهائي البطولة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، وسط طموح كلا الفريقين، حيث يريد الأهلى الفوز على الاتحاد لمواصلة الفوز على زعيم الثغر فى المباريات الحاسمة، وكذلك رغبة الأهلى فى الثأر من الاتحاد السكندرى، خاصة أن زعيم الثغر خطف اللقب من الأهلى النسخة الماضية.

ةنجح الأهلى فى الصعود لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك 77/67 ، بينما فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش 60/82 بنفس الصالة بأكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بدون حضور جماهيرى وفقا لقرارات لجنة المسابقات باتحاد اللعبة .