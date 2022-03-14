شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتحدى بنى عبيد فى مواجهة واعدة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه الشاب تامر مصطفى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، ضيفه بنى عبيد أحد فرق القسم الثالث باستاد الكلية الحربية فى مواجهة واعدة بدور الـ32 من كأس مصر التى انطلقت منافساتها الخميس الماضي.

ويدخل مصر المقاصة مباراة اليوم بدوافع كبيرة لتصحيح المسار بعد بداية حزينة في مسابقة الدوري الممتاز والتى يحتل فيها الفريق الفيومي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، خاصة أنه خسر مباراتين أمام البنك الأهلي والأهلي وتعادل في مباراة أمام الإسماعيلي في أخر ثلاثة مباريات خاضها الفريق الذي دعم صفوفه بمجموعة من الشباب عقب الأزمة المالية التي تعرض لها الموسم الماضي وحرمته من الصفقات السوبر.

واستعد المقاصة لمواجهة بني عبيد بانتصار كبير على فريق الواسطي 6-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي شهدت تألق عدد كبير من اللاعبين حيث أحرز الأهداف حسام عبد الواحد هدفين، وكل من أمو، ورشيد، وكريم عبد النبي، ومحمود عماد، هدف واحد.

ومن المنتظر أن يبدأ تامر مصطفى مباراة بني عبيد بتشكيل مكون من محمد مجدي في حراسة المرمى، والدفاع: على فتحي، أحمد صبيحة، سعيد الونش، كريم حلاوة، وفي خط الوسط: سيرجي اريك، محمد محسن ليلة، منعم، والهجوم: هشام حافظ، رشيد أحمد، اتولي جوزيف.

ويخشى المقاصة مفاجآت كاس مصر، خاصة أمام فريق بحجم بني عبيد كان له واقعة تاريخية حينما نجح في اقصاء الزمالك من قبل في مباراة كبيرة قدمها الفريق القادم من الدقهلية وساهمت في بزوع أسمه كأحد الفرق الكبيرة في كرة القدم رغم أنه يغيب عن دوري الأضواء ودوري المظاليم منذ فترة كبيرة.