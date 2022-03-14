شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص كريم فؤاد ومحمد هاني للكشف عن حجم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي فحصا طبيا بالقاهرة بعد استئناف تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير للمباريات القادمة، لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعدما غاب هاني عن مباراة صن داونز الأخيرة للإصابة، بينما شهدت المباراة ذاتها إصابة فؤاد وعدم استكمال المباراة.

ويعاني محمد هاني من آلام فى العضلة الضامة تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، فيما اشتكى كريم فؤاد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد صن داونز، واستبداله خلال المباراة ونزول طاهر طاهر بدلا منه.

في سياق مختلف، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق، مؤكدا أنه توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال إفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة.

وأشار إلى أن غياب تقنية حكم الفيديو عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال مباراة اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة، متابعا: «هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في إفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم، ولا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب».