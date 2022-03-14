شكرا لقرائتكم خبر عن البدلاء سلاح الزمالك لاستعادة الهيبة الأفريقية بعد توديع دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين البدلاء المقيدون بالقائمة الأفريقية لخوض المواجهتين المتبقيتين فى الجولتين الخامسة والسادسة أمام بترو أتلتيكو وساجراد الأنجوليين، وذلك بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية بشكل رسمى عقب فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بنتيجة 3 / 0 ليضمن التأهل لربع نهائى دورى الأبطال برفقة الوداد المغربى.

ويرغب فيريرا فى منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى المواجهات الماضية ولم يحصلوا على فرصة، حيث يجهز المدير الفنى هؤلاء اللاعبين للاعتماد عليهم من أجل تحقيق الفوز أمام بترو أتلتيكو وساجرادا حتى وإن كان الفوز لا يثمن ولا يغنى من جوع، إلا إنه سيكون فوز معنوى قبل العودة للمشاركة فى بطولة الدورى والكأس، واستعادة هيبة الزمالك فى أفريقيا قبل توديعها.

وكان الزمالك قد خسر أمام الوداد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة، ليتعقد موقف القلعة البيضاء في المجموعة، قبل الخروج بشكل رسمي، ويتصدر بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط في الصدارة، بينما يحتل الوداد الوصافة برصيد 9 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة واحدة.