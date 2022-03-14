شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لمحمد هاني و كريم فؤاد بمران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي في مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن محمد هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم يشارك محمد هاني في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي، بدوري أبطال إفريقيا بسبب هذه الإصابة، كما تحدد نتيجة الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي موقفه من المشاركة في تدريبات فريقه، بخلاف أن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية.

ويبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمباراته ضد المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.