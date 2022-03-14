شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لموقعة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إلى الإسكندرية اليوم، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة الاتحاد فى إطار منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بناءً على طلب المدير الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم لفرض حالة من الانضباط والالتزام بجانب الابتعاد عن أي مؤشرات خارجية للتركيز جيدًا علي إستعادة الفريق مساره في المسابقات المحلية.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة بالمحافظة الساحلية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي واصل مرانه عصر أمس دون الحصول علي راحة سلبية بعد تخطي عقبة بتروجيت في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم بينما أهدر محمد الشامي.