والد ليونيل ميسي يتفاوض مع برشلونة بشأن عودة نجله

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي الإسباني الموثوق، جيرارد روميرو، أن ”خورخي ميسي“، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تواصل مع إدارة نادي برشلونة قبل أيام لبحث إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي وعودة نجله للنادي الكتالوني.

وكتب روميرو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها إنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المعلومات بشأن عودة ميسي إلى برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الصحفي الإسباني صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شعور ميسي بالتعاسة الشديدة في باريس، وهو الآن فعلًا يحلم بالعودة إلى برشلونة، الصيف المقبل.

وخلال مباراة سان جيرمان وبوردو، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء"، استقبلت جماهير النادي الباريسي ليونيل ميسي وزملاءه في الفريق ببرود، وهتفت ضد نيمار عندما كان في طريقه لتسديد ركلة حرة خلال مباراة بوردو، كما طالبت باستقالة ناصر الخليفي رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي.

وتعرض النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عامًا، لصافرات استهجان خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي، مما أثر بشدة على الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

يشار إلى أنه في الصيف الماضي، وقَّع الهداف التاريخي لبرشلونة عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم، الصيف الماضي، على أن يكون الموسم الثالث اختياريًا.