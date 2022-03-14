تعرف على المباريات المتبقية للأهلى فى دور المجموعات الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي مجددا أمام صن داونز، بهدف دون رد في جنوب أفريقيا، ليعقد حساباته في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل تساويه بأربع نقاط مع الهلال والمريخ السودانيين.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز 10 نقاط

2 - الأهلي 4 نقاط

3 - الهلال 4 نقاط

4 - المريخ 4 نقاط

المباريات المتبقية للأهلى فى دور المجموعات الافريقى

تتبقى مبارتين للنادي الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، الأولى ستكون ضد المريخ في ستاد السلام بالقاهرة فى السادسة مساء الجمعة المقبلة ، أما اللقاء الثاني للمارد الأحمر فسيكون ضد الهلال في ستاد القاهرة الدولي فى 1أبريل المقبل.

سيناريوهات تأهل الاهلى لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ ، في هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذي وضع قدمًا بالفعل في الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز في مباراة وتعادل الأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، وسيتأهل على حساب الهلال في حالة التساوي، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

سيتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في حال التساوي مع المريخ، فقد انتصر عليه في الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ولا يحتاج إلا للتعادل معه ليتواجد في الدور القادم.

الاهلى يفقد فرصة التأهل متصدر لمجموعته فى دوري الابطال

لا توجد أي فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، سيتساوى الفريقان في النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التي سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.