رمضان صبحي يغادر مباراة بيراميدز والصفاقسي باكياً

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، في نوبة بكاء، بعدما اضطر للخروج من أرضية بسبب الإصابة، خلال مجريات الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان رمضان صبحي قد سقط مصاباً دون تدخل من أي لاعب.

وخرج رمضان صبحي في الدقيقة 39، باكياً، وشارك بدلاً منه عبدالله السعيد.

وكان الشوط الاول من المباراة قد انتهى بتقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل الصفاقسي في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

ولاحقاً، كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة رمضان صبحي على مستوى الركبة كتشخيص مبدئي.

وقال المنيري، في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي، إن "التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة".

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز "لا يمكن الحكم النهائي إلا بآشعة على الموضع الذي أصيب".

وأضاف المنيري: "رمضان صبحي سيخضع لآشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب".

وسجل رمضان صبحي هدفا وحيدا مع بيراميدز في الدوري المصري الموسم الحالي في حين لم يسجل أي هدف في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويملك بيراميدز 9 نقاط من 3 مباريات ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى، ويملك الأهلي طرابلس الليبي 9 نقاط أيضا في المركز الثاني لكن من 4 مباريات. بينما حصد الصفاقسي 3 نقاط في المركز الثالث وأخيرا زاناكو ولم يحصد أي نقطة.