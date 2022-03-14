محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك: «سامحوني.. أنا من غيركم ولا حاجة»

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتذر محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، عن المشادة التي دارت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأحد، إنه "لم يري أي شيء سيئ من جمهور الزمالك، واعتذر بسبب الخطأ الذى ارتكبته في حقهم وليس بسبب العقوبة التى وقعت من إدارة الزمالك بتغريمى 200 ألف جنيه".

وأضاف مدافع الزمالك: "اعتذرت للاعيبة والجهاز الفني في تدريب اليوم، وأعد جمهور الزمالك أن الفترة القادمة تكون أفضل ونحقق البطولات والألقاب وتكون فترة خير على النادى وأطلب دعم الجمهور الذى يلتف دائما خلف اللاعبين".

وتابع محمود علاء: "أنا بعتذر مش عشان العقوبة، ولكن عشان أنا أخطأت، أنا مشوفتش من جمهور الزمالك حاجة وحشة ولا هشوف، طول عمرهم واقفين خلف جميع اللاعبين ونعتذر عن الخروج الأفريقي، ومحمود علاء من غير الجمهور ولاحاجة".

والسبت، كتب محمود علاء منشوراً لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث قال: "إلى جماهير الزمالك العريضة التى طالما ساندتني ودعمتني وفرحنا وسعدنا سويا بالكثير من البطولات على مدار سنوات انضمامي لنادي الزمالك العريق، أعتذر عما بدر مني أمس بعد تعرضي لهجوم شديد أثناء المباراة، بعد كم الضغوطات التى تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية".

وأضاف علاء في منشوره: "أرجو من جماهير الزمالك ورئيس النادى المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة قبول اعتذارى وتحملي الكامل لعواقب هذا التصرف غير اللائق الذى صدر مني، وكلي أمل وثقة بدعم جماهيرنا الحبيبة مع قبول اعتذاري ويعود نادينا الكبير إلى المنافسة والفوز بالبطولات التي نشارك بها هذا الموسم مع علم الجميع بكم الضغوط التي نمر بها كلاعبين لأكثر من سنة".