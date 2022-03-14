شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الجولة الرابعة فى المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد مباراة الأهلي وصن داونز. وعاد الأهلي لفصوله "البايخة" أفريقياً بعدما خسر من صن داونز بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت عصر السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط، فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رصيد الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي _حامل اللقب في أخر موسمين_ في دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلا السودان..فشل الأهلي في تقديم عرض قوي أمام الفريق الجنوب أفريقي وخسر منه للمرة الثانية في دور المجموعات.

عاب على الأهلي تراجع مستوى معظم لاعبيه فقد فشلوا على مدار الـ90 دقيقة في زيارة شباك صاحب الأرض رغم أن الأخير تراجع أداءه في بعض فترات المباراة، وأنقذ محمد الشناوي عدة فرص مُحققة للفريق الجنوب أفريقي.