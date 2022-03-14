شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: سعيد بفوز فريق المصرى فى الكونفدرالية و الأندية المصرية تعانى من أزمة دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ياسر الشنوانى نجم فريق المصرى البورسعيدى السابق ان الاندية المصرية جميعا تعانى من ازمة فى اللاعبين المدافعين خلال المرحلة الماضية وهذا الامر اثر بالسلب على أداءهم فى المباريات الافريقية ونخشى من هذا الامر بمنتخب مصر .

وأوضح ياسر الشنوانى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نه سعيد بفوز فريق المصرى على أوتوهو الكونغولي ببطولة الكونفدرالية الافريقية و الوصول الى النقطة السابعة بمجموعته .

ويلتقى المصري البورسعيدي بنظيره القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحقق فريق المصري فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذي حقق نفس الرصيد من النقاط ولكنه يأتي في المركز الثاني بفضل الخسارة من المصري في الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.