شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الاثنين 14 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الاثنين 14 / 3 / 2022، حيث يستقبل فريق مصر المقاصة، بقيادة مدربه الشاب تامر مصطفى، فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، ضيفه بني عبيد أحد فرق القسم الثالث على استاد الكلية الحربية في مواجهة واعدة بدور الـ32 من كأس مصر التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي.

ويدخل مصر المقاصة مباراة اليوم بدوافع كبيرة لتصحيح المسار بعد بداية حزينة فى مسابقة الدوري الممتاز، والتى يحتل فيها الفريق الفيومي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، خاصة أنه خسر مباراتين أمام البنك الأهلي والأهلي وتعادل في مباراة أمام الإسماعيلي في أخر ثلاثة مباريات خاضها الفريق الذي دعم صفوفه بمجموعة من الشباب عقب الأزمة المالية التي تعرض لها الموسم الماضي وحرمته من الصفقات السوبر.

واستعد المقاصة لمواجهة بني عبيد بانتصار كبير على فريق الواسطي 6-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي شهدت تألق عدد كبير من اللاعبين حيث أحرز الأهداف حسام عبد الواحد هدفين، وكل من أمو، ورشيد، وكريم عبد النبي، ومحمود عماد، هدف واحد.