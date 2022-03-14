شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكى: القطبان مثل الريال وبرشلونة وأنصح صلاح بالبقاء في ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ونيجيريا السابق، أن عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الزمالك فرصة جيدة للفريق الأبيض.

وقال أمونيكي خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم، "علمت برحيل كارتيرون وعودة جيسوالدو فيريرا لقيادة الزمالك في هذا الوقت فرصة جيدة".

وتابع نجم الزمالك ونيجيريا السابق، أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دائما مشتعلة، لأن الأهلي والزمالك مثل الريال وبرشلونة رغم كل الظروف.

وأضاف، "أعجبني في الزمالك أشرف بن شرقي رغم أنه في المباريات الأخيرة بعيدا عن مستواه وهذه هي كرة القدم".

وعن محمد صلاح، قال إيمانويل أمونيكي: إنه من الأفضل لمحمد صلاح البقاء ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي وعدم الرحيل، مضيفا:"محمد صلاح من أكبر نجوم العالم، ولعب لليفربول منذ فترة طويلة وأعتقد أنه من الأفضل استمراره، وقرار صلاح حول مستقبله يعود له فقط وعليه أن يختار".