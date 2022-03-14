شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف مجدى عبد الغنى: سجلت ركلة الترجيح في شباك المحلة بطريقة أحرف من والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق يوسف لاعب "إيسترن كومبانى" وابن مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر الأسبق على ركلة الترجيح التي سددها في شباك غزل المحلة وقادت فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32.

وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، "أبويا مربينى من 27 سنة على ضربة الجزاء اللى حطها في كاس العام وسجلتها في شباك المحلة بطريقة أحرف منه".

من جانبه وجه النجم مجدي عبد الغني، رسالة لنجله يوسف الذى نجح فى تسجيل ركلة ترجيح صعدت بفريقه إيسترن كومبانى لدور الـ 16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة، ونشر صورة لنجله لحظة تسديدة لركلة الجزاء وصورة أخرى لحظة تسجيله ركلة الجزاء الشهير فى كأس العام، ليقارن بين الركلتين، موجهاً رسالة دعم لابنه قائلاً "ابن الوز عوام".

وأضاف عبد الغني فى التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "يوسف مجدي عبد الغني يسجل ركلة الترجيح التى صعدت بـ إيسترن كومباني لدور 16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة، ألف مبروك يا حبيبي.. ويا رب دايماً متألق وموفق".