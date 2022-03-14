شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى عن تتويج بيراميدز بالدوري: الفلوس مش كل حاجة ورمضان يمر بظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، رسالة قوية للاعبين بشأن القوة والدعم الجماهيري، مشددا على أن الأموال لن تكون الجزء الأهم في كرة القدم، بل هناك عوامل أخرى تساعد على النجاح.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية، "مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية ليست سهلة، وقائمة بيراميدز هذا الموسم قوية للغاية، وبطولة الدوري تطلب مقاومات كثيرة بخلاف القائمة القوية، لذلك من الممكن أن يكون تتويج بيراميدز بالدوري صعبا رغم وجود قائمة قوية من اللاعبين".

وتابع، "العامل التاريخي والجماهيري مؤثر للغاية في أي فريق، واللاعب ينضج بالخبرات، وبيراميدز يصرف كثيرا ولاعبي بيراميدز يحصلون على أموال أكثر، ولكن الأموال ليس كل شئ في كرة القدم، واللاعب لن يشعر بأهمية الجمهور سوى بعد الاعتزال".

وعن رمضان صبحى، قال "يمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، واختياره الرحيل عن الأهلي هو القرار الأصعب في حياته، وليس سهلا أن تترك الأهلي وتنتقل إلى فريق أخر في مصر".

واختتم حديثه، "بيراميدز تواجده في المركز الثاني أو الثالث في الدوري وضع طبيعي، في ظل الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك بالنسبة للوضع الجماهيري".