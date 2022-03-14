شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخسر خدمات إلياس الجلاصى أمام القطن الكاميروني للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف.
ويلتقى المصري البورسعيدي بنظيره القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.
وحصل إلياس الجلاصي على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وأوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.
وحقق فريق المصري فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذي حقق نفس الرصيد من النقاط ولكنه يأتي في المركز الثاني بفضل الخسارة من المصري في الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.