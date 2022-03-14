المصرى يخسر خدمات إلياس الجلاصى أمام القطن الكاميروني للإيقاف

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف.

ويلتقى المصري البورسعيدي بنظيره القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحصل إلياس الجلاصي على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وأوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.