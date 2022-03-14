شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى: مباراتنا مع الأهلى معقدة وطلبنا حضور 5000 مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء نور عبد الوهاب نائب رئيس المريخ السودانى، إن مباراة فريقه أمام الأهلى المقرر لها الجمعة المقبلة 18 مارس الجارى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا ستكون صعبة ومعقدة، لا سيما أن الأهلى والمريخ يمتلكا نفس الرصيد من النقاط في المجموعة وهو أربعة.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالة المذاع على "قناة أون تايم سبورتس 2" ويقدمه إبراهيم فايق، أنه راضى عن حصد فريقه المريخ السودانى 4 نقاط في المجموعة، مؤكدا أنه تفاجأ بنتائج الأهلى في دور المجموعات.

وتابع نائب رئيس المريخ السودانى،"مباراتنا مع الأهلى معقدة وستكون صعبة ونتائج الأهلى في دور المجموعات كانت مفاجئة وغير متوقعة ونسير بشكل جيد في دور المجموعات وتحقيق 4 نقاط امر مرضى بالنسبة لنا".

وواصل عبد الوهاب، "سنملئ استاد الأهلى والسلام على آخره بجماههير المريخ إذا فتح لنا وطلبنا حضور 5 آلاف متفرج من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" و500 مشجع للأهلى".