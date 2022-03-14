شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أشكر الراحلين عن الزمالك.. وكرة القدم لا تقف على لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد مرتضى منصورعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، الشكر لمجموعة اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق، موضحا أن كرة القدم لا تقف على أي لاعب.

ولفت إلى أن الإدارة تعمل على جميع ملفات ومستحقات اللاعبين السابقة.

قال منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إنه يشعر بالتفاؤل بشأن السنوات الأربع المقبلة لمجلس الإدارة، خصوصا أنهم استهلوا الفترة الجديدة بتعيين فيريرا، لافتا إلى أنه سيصنع المزيد من النجوم في المستقبل مثلما حدث في السنوات الماضية.

وأعتذر عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لجمهور الفريق الأبيض عن والأخطاء والتقصير الذى حدث مؤكدا أن الفريق سيظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة، متابعا:"أؤيد قرارات مجلس إدارة الزمالك بشكل كامل لأن الفريق في الفترة الماضية انقسم إلى 3 فرق".

وأكمل أحمد مرتضي،"مع بعض الاستقرار والدعم للفريق سنستفيد من تواجد فيريرا معنا لأنه مدرب كبير ومن مدرسة تدريبية عريقة وفيريرا سيختار بعض لاعبي فريق 2003 لتصعيدهم إلى الفريق الأول الفترة المقبلة".