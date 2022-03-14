شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: وضع رمضان صبحي مطمئن.. والتعادل مع الصفاقسى منح بيراميدز بطاقة التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن رمضان صبحي لاعب الفريق خرج مصابا بسبب إحدى الكرات في الشوط الأول من مباراة الصفاقسي بملعب رادس في تونس، مشددا إلى أن الطبيب طمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، وخروجه باكيا كان بسبب خوفه وقلقه من أن تكون إصابة كبيرة على مستوى الركبة.

أوضح المدير الفني أن الوضع مطمئن واللاعب خضع لفحص مبدئي من جانب الجهاز الطبي الذي أكد عدم وجود تورم في الركبة أو إصابة بالغة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تأكيد مدى قوتها إلا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة والأشعة بعد العودة من تونس إلى القاهرة.

إيهاب جلال أوضح أنه بشكل مبدئي فإن رمضان صبحي سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق في مواجهة الأهلي طرابلس الليبي في ليبيا يوم الأحد المقبل، موضحا أنه يأمل ألا يطول غيابه وأن يعود سريعا للمشاركة كونه لاعب مهم للغاية.

أكد جلال إن التعادل مع الصفاقسي في ملعبه بمدينة رادس مهم للغاية خاصة وأن النقطة منحت الفريق بطاقة التأهل المبكر للدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية، مشيرا إلى أن التأهل كان مهما كونه وضع الفريق في موقف طيب وحاليا من المهم التركيز على الفوز في اللقاءات المقبلة من أجل حسم الصدارة ولكن براحة كبيرة وبدون قلق.

أضاف المدير الفني بأن فريق الصفاقسي قوي ولعب مبارتين في غاية القوة سواء في القاهرة أو في رادس ولكن في النهاية نجح لاعبو بيراميدز في حسم بطاقة التأهل بحصد ١٠ نقاط وضمان العبور للدور المقبل وبات الهدف حاليا هو اللعب على الصدارة.

أوضح أن الفريق وتأهله لربع النهائي لا يعني أنه سيفرط في نقاط باقي مباراتين بدور المجموعات أو يلعب بأقل حماس ولكن سيواصل اللعب بكل قوة وتركيز من أجل حصد الست نقاط المتبقية بهدف التأهل في الصدارة، موضحا أنه يوجه التحية للاعبين على الروح العالية واللعب بكل قوة حتى تحقق الهدف وهو بطاقة التأهل.