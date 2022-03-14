شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: متفائل بصعود الأهلي.. والشناوى وأبو جبل قادران على استعادة مستواهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اكرامى الشحات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه حزين من أداء الأهلى أمام صن داونز لكن اللاعبين يعانون من الإجهاد، حيث إنهم يخوضون 3 مباريات متتالية خلال الأسبوع، والأهلى لديه ذخيرة من اللاعبين تعوض هذا الإجهاد.

وقال إكرامى الشحات فى تصريحات تليفزيونية،"متفائل بصعود الأهلى لأن اللاعبين رجالة وجادة فى المواقف الصعبة وسبق للاعبين المرور بظروف أصعب من ذلك وتخطوها، والأهلى قادر على الفوز بمواجهتى المريخ والهلال السوداني".

وأضاف، "الأهلى لديه متسع من الوقت للراحة من الاجهاد والاستشفاء والتجهيز لمباراة الهلال ويستطيع الفوز وحصد 3 نقاط أمام الهلال ومثلهم أمام المريخ السوداني"، مؤكدا: من الصعب جدا أن يستمر حارس المرمى على مستوى واحد، لكن يحدث نوع من التذبذب وذلك حدث مع الشناوى وأبو جبل مع أنديتهم بعد بطولة أمم افريقيا، لكنهم لديهم الخبرات وقادرين على العودة بمستواهم".

وتابع، "بيراميدز قادر على حصد بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، تواصلت مع شريف إكرامى للاطمئنان على إصابة رمضان صبحى لكن ينتظر إجراء الاشعات اللازمة وفى الأغلب انها كدمة فى الركبة".