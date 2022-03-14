شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات: مزعلتش لما الأهلى كسب بيراميدز.. رمضان صبحى لن ينتقل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إكرامى الشحات نجم الأهلى السابق، حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز والانتقال إلى القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

وأكد إكرامى فى تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم، "لا توجد مفاوضات نهائيا وما يقال عن انضمام اللاعب للزمالك نوع من التهويل، وأرى أن إصابة رمضان صبحى قد تكون كدمة والأشعة ستحدد حجم الإصابة"، وأضاف "لم أحزن بعد فوز الأهلى على بيراميدز، وبيراميدز قادر علي الفوز بالدوري لأنه يملك كل امكانيات الفوز بالبطولة ".

وتابع: "شريف إكرامي يقدم مستوى رائع مع بيراميدز في الموسم الجاري".

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة نجم الفريق رمضان صبحي في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس، هي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة، ولا يمكن الحكم النهائي على شكل الإصابة إلا بأشعة على الموضع الذي أصيب.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب للاستقرار على حالته بصورة كاملة.

وخرج رمضان صبحي مصابا في أواخر الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي بعدما شعر بألم في الركبة إثر إحدى الكرات، وخرج اللاعب باكيًا.