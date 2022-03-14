شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الأهلي تحصد المراكز الأولى بـ5 منافسات في ختام بطولته المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء الأحد منافسات بطولة النادي الأهلي المفتوحة للتنس، والتي أقيمت بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ١٣ مارس، وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في البطولة.

ونجح لاعبو ولاعبات الأهلي في حصد أكثر من مركز مميز خلال مشاركتهم في البطولة، في مختلف الأعمار السنية، حيث حصدت المركز الأول كل من رنا شريف وروان شريف في منافسات زوجي السيدات، وفاطيما رامي وهنا طارق في منافسات زوجي الناشئات تحت ١٢ سنة، ورهف عماد الدين في منافسات زوجي الناشئات تحت ١٤ سنة.

وحصد المركز الأول أيضًا كل من بلال أبو طالب وزياد حامد في منافسات زوجي الرجال، وآسر سامي وآسر نهاد في منافسات زوجي الناشئين ١٢ سنة.

بينما حصدت المركز الثاني كل من مريم الطويل وسوسن حنا في منافسات زوجي الناشئات ١٨ سنة، وفريدة الطويل وهيام عيد في منافسات زوجي الناشئات ١٦ سنة، وياسمين السيد حمدي في منافسات فردي الناشئات ١٢ سنة.