شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الأهلي لم يوقع عقوبات خاصة على لاعبيه بعد خسارة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، حقيقة توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأحمر بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعقد موقف الأهلي في الصعود إلى ربع نهائي البطولة العربية.

أكد المصدر أن لائحة الأهلي تنص على توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأحمر حال الخسارة، كما هو الحال بصرف مكافآت مالية حال الفوز في المباريات، نافيا أن يكون مسئولي النادي أو الجهاز الفني قد وقعوا عقوبات خاصة بعد الخسارة من صن داونز.

شدد المصدر على أن الأهلي لم يوقع عقوبات خاصة، لاسيما وأن الفريق لم يخرج من البطولة وفرصه قائمة في التأهل، لذا يتم تطبيق اللائحة فقط على اللاعبين، ولم يتم توقيع عقوبات خاصة أو تغليظها.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهم من لعب 4 مباريات فاز في مباراة على المريخ السوداني وتعادل في أخرى مع الهلال السوداني وخسر في مباراتين من صن داونز.