شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مدرب حراس الأهلي: لاعبى المفضل هو الشناوي ومصر عراقة و حداثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أليسيا يانكون نجلة مدرب حراس النادي الأهلي، أنها كانت تعرف الأهلى وتاريخه قبل أن يتولى والدها تدريب حراس الفريق، موضحة أنها تستمتع بالحياة في القاهرة لما بها من رونق ومعايشة بين العراقة والحداثة.

وتابعت أليسيا يانكون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس،"أنا مشجعة أهلاوية وقلبي أحمر، وأفضل لاعب بالنسبة لي هو الشناوي، أعرف كل الفريق لأنى أشاهد التدريبات من ملعب التتش، أقوم بتصوير فيديوهات من الشارع المصري لأنقل للعالم أن الشعب المصري متحضر ومثقف ويتمتع بخفة الظل، وأحب أن أصنع هذه الأفلام العفوية لكي أبرز أن مصر ليست فقط أهرامات وحضارة".

وتابعت نجلة مدرب حراس الأهلي، "أسمى أليسا وفي أوروبا ينطقون أسمى ألي.. وفي مصر يضحكون معي باعتبار أن اسمى علي وأحيانا يقولوا علولو مع الاعتذار لظهير الأهلي على معلول".

وواصلت أليسيا، "أحب محمد صلاح لأنه تدرج على سلم المجد، ومع ذلك لم يتخلى عن تواضعه، وأتمنى أن يستمر مع ليفربول لأنه بات أسطورة، وأحب التفاعل مع الجماهير وأحزننى خسارة منتخب مصر لنهائي أفريقيا".