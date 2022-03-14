شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: سعيد بالفوز على أوتوهو.. وسنغلق الصفحة للتركيز في مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه في مباراته اليوم على ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بهدف، وهو الفوز الذي صعد بالفريق لصدارة المجموعة، مؤكدًا أن دور المجموعات بالبطولات الأفريقية له حسابات خاصة من أجل الصعود والذي يتطلب تحقيق الفوز داخل الديار مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية في الخارج.
وأشاد الشعباني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجيش ببرج العرب، بالمردود الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنهم يخوضون المباريات المحلية والأفريقية تحت ضغوطات كبيرة تؤثر بلا شك على مستوياتهم الفنية والبدنية.
وأشاد المدير الفني للمصري بمجمل أداء لاعبيه خاصة بمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والتي تضم فرقًا ذات خبرة كبيرة بالمعترك الأفريقي، ورغم ذلك، نجح الفريق حتى الآن في تصدر مجموعته بعد مرور أربع جولات، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق سيطوي صفحة مباراة اليوم من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام القطن الكاميروني بعد نحو أسبوع.
وحقق فريق المصري فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذي حقق نفس الرصيد من النقاط ولكنه يأتي في المركز الثاني بفضل الخسارة من المصري في الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.