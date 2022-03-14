شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: سنعلن عقوبة الشيخ اليوم .. وهذه تفاصيل حديث اللاعب مع معين الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى عن تفاصيل إنهاء أزمة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشددا على أن النادى سيعلن عقوبته اليوم بشكل رسمي.

قال ذكرى فى تصريحات تليفزيونية: "المنافسة فى الدورى ليست بعيدة الفرق قريبة من بعضها تحقيق الفوز فى مباراتين يقربك كثيرا ويجعلك فى وضع أفضل بجدول الترتيب".

أضاف: "أحمد الشيخ بدأ التدريبات، وتم توقيع عقوبة عليه من جانب مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها غدا، والشيخ اعترف بالخطأ الذى ارتكبه، وقدم وعدا للإدارة ولمعين الشعبانى المدير الفنى بالظهور بشكل أفضل داخل الملعب وكذلك خارجه".

وختم حديثه قائلا: "أحمد الشيخ متقبل العقوبة من مجلس الإدارة، وتحدث مع معين الشعبانى عن تقبله للعقوبة بشكل طبيعي، ورغبته فى الظهور بشكل أقوى خلال المباريات الفترة المقبلة".

حقق فريق المصري فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذي حقق نفس الرصيد من النقاط ولكنه يأتي في المركز الثاني بفضل الخسارة من المصري في الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.