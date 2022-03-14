مدرب كوت ديفوار: صلاح يسعى للثأر من ماني بعد خسارة بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أنه يرجح كفة منتخب السنغال في التأهل لكأس العالم 2022 على حساب منتخب مصر بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يسعى للثأر من ساديو مانو بعد تتويج الأخير بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب بلاده.

وقال بوميل خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" أرى أن أفضل لاعب في منتخب مصر بعيدا عن محمد صلاح هو الفريق نفسه، وأنا أحب طريقة اللعب بشكل جماعي وهذا المزيج بين اللاعبين مهم بالنسبة لي".

وأضاف:" منتخب مصر يملك العديد من اللاعبين الجيدين، حتى إذا أصيب حارس نجد حارس يلعب بنفس الكفاءة، بالتأكيد ستكون مباراة رائعة".

وتابع: " محمد صلاح لديه الرغبة في الأخد بالثأر من زميله في ليفربول ساديو ماني، وأثق أن الفائز سيمثل افريقيا بشكل جيد في كأس العالم".

وأكمل:" لا أطيق الانتظار حتى اشاهد هذه المباراة، يجب ان يستغل الفراعنة ميزة اللعب على ارضهم في القاهرة وبعد ذلك اللعب بشكل قوي في السنغال".

واستطرد:" أرجح كفة السنغال بنسبة 60% بسبب الثقة التي حصل عليها اللاعبين بعد الفوز بكأس أفريقيا، وخوضهم للمباراة الثانية على أرضهم".

وواصل: "لا يمكن ان تتوقع أي شيء في هذه المواجهة، واتمنى حظ جيد للفريقين ،وقول للمدربين من الرائع ان تخوضا نهائي افريقيا وبعد ذلك تكون هناك فرصة ثانية للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم ".

وأوضح "منتخب السنغال يتفوق على منتخب مصر يتفوق على مستوى الأفراد ، على عكس المنتخب المصري الذي يعتمد على قوة الفريق وستكون مباراة مشوقة للغاية".

وأتم: "كارلوس كيروش مدرب ذكي وسيحضر لاعبي منتخب مصر لشيء ما، وواجهته أكثر من مرة وكانت كل مباراة صعبة واستمتعت بمواجهته كثيرا".

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره السنغالي مباراة الذهاب في المرحلة الحاسمة بتصفات كأس العالم 2022 بالقاهرة يوم 25 مارس الجاري، ويحل بعدها ضيفا على اسود التيرانجا في داكار يوم 29 من نفس الشهر.