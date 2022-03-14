المريخ السوداني: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وغير راضين عن أدائهم ونتائجهم بدور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد نور الدين عبد الوهاب نائب رئيس نادي المريخ السوداني، أنه غير راضٍ عن أداء النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن المواجهة المقبلة أمامهم ستكون صعبة ومعقدة.

ويلتقي الأهلي بنظيره المريخ السوداني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الوهاب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا وموقف المجموعة معقد للغاية، وكان من غير المتوقع النتائج التي حققها الأهلي في دور المجموعات".

وأضاف: "أنا غير راضٍ عن نتائج وأداء النادي الأهلي في الفترة الماضية في دور المجموعات".

وأكمل: "تحقيق 4 نقاط في هذه المجموعة حتى الآن أمر مرضي بالنسبة لنا، حيث أننا نسير بشكل جيد في دور المجموعات على الرغم من الأزمات التي نمر بها".

واختتم: "المباراة الماضية كانت مباراة الأهلي وكان عدد الحضور 4500 مشجع للأهلي و500 للمريخ، ولكننا طلبنا من كاف أن يكون عدد جماهيرنا 5 الآف وأن تكون المعاملة بالمثل، وإذا فُتح ملعب الأهلي وي السلام لنا سنملئ الملعب على آخره".