ملف الخليج 365.. رسائل مرتضى منصور.. ووفاة حارس مرمى الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور للحديث حول قراراته على هامش تقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق، بالإضافة لوفاة زياد إيهاب حارس مرمى الناشئين بالأهلي

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

البنك الأهلي يفوز على أسوان ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

بيراميدز يخطف تعادلا أمام الصفاقسي ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

مران الزمالك.. تأهيل شيكابالا.. جلسة فيريرا.. وتقسيمة قوية استعدادًا لبطل أنجولا

رسميًا.. البرتغالى نونو ألميدا مديراً فنياً لفاركو

صنداونز يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة حافلة الأهلي

كرة يد.. إقالة طارق محروس مدرب الأهلي

إيسترن كومباني يُطيح بغزل المحلة من كأس مصر.. وتأهل طلائع الجيش

"بائعات هوى ومفاوضات موسيماني".. 7 رسائل نارية لمرتضى منصور

المصري يتخطى أوتوهو ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

مرتضى: تم ضبط 3 لاعبين مع "ساقطات" وكارتيرون أشركهم

"قال مش هخش في عركة".. مرتضى يكشف كواليس رفض طارق حامد اللعب أمام الوداد

الزمالك يكشف تفاصيل عقد فيريرا وقيمة الشرط الجزائي

"هدفنا الدوري والكأس".. 10 رسائل من فيريرا في مؤتمر عودته للزمالك

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى الناشئين بالأهلي