إكرامي: مفاوضات الزمالك ورمضان غير حقيقية.. ولم يحدث اتصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق ووالدة زوجة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، صحة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"غير حقيقي صحة المفاوضات، لم يحدث اتصال مع رمضان أو نادي بيراميدز".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط نجم بيراميدز بالانتقال لصفوف الزمالك، قبل أن يعلن إكرامي الشحات عدم وجود أي مفاوضات.

وانتقل صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف بيراميدز قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي صيف 2020.

وشارك رمضان مع فريقه بيراميدز في الموسم الحالي (2021 - 2022) بواقع 18 مباراة بجميع المسابقات ليسجل هدفًا ويصنع أربعة أهداف.