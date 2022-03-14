محمود علاء يعتذر لجماهير الزمالك: أنتم من صنعتم اسمي.. وأتقبل أي عقوبة ستوقع عليَ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كرر محمود علاء لاعب نادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء على ما بدر منه عقب مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه يتقبل أي عقوبة ستوقع عليه من قبل مجلس الإدارة.

وقال محمود علاء في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "أكرر اعتذاري لجماهير نادي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي، والجماهير هي من صنعت اسمي وكياني وهم لهم فضل كبير عليَ وأعرف مدى حبهم لي".

وتابع: "أعيش حالة من الاكتئاب منذ مباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا، هناك شتائم لا أحد يستحملها من بعض الأشخاص الذين يتواجدوا في المدرجات وسط جماهير النادي في مباريات الدوري وأفريقيا، اعتذاري ليس له علاقة بما سيحدث غدا ولكنه اعتذار واجب".

وأكد لاعب الزمالك: "أتقبل أي عقوبة ستوقع عليَ من مرتضى منصور رئيس النادي".

وواصل: "اعتذرت للاعبين والجهاز الفني والإدارة وكان يجب أن أخرج أوضح موقفي للجمهور ولا أحد معصوم من الخطأ ولم أر أي شيء سيء من جماهير النادي ودائماً خلف جميع اللاعبين، ولا يجب أن الواحد يكابر".

واختتم علاء تصريحاته: "نعتذر للجماهير على الخروج من بطولة أفريقيا، وأتمنى أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة".