أحمد مرتضى: أؤيد قرارات مجلس الزمالك.. وسنستفيد من فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق كرة القدم كان يحتاج إلى بعض الإنضباط، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض سيستفيد من جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "تم توضيح كل الأمور في المؤتمر، وأنا مؤيد لهذه القرارات والفريق كان يحتاج إلى بعض الإنضباط، والفترة القادمة ستشهد تطور في الأداء".

وأضاف: "سنستفيد من فيريرا بشكل جيد مع الاستقرار والدعم، وأنا متفائل خلال الـ4 سنوات المقبلة".

وأكمل: "عندما تأتي بمدرب بمستوى فيريرا فهذا يدل أن لدينا قدرة مالية، ويجب أن تجلب لاعبين على نفس مستوى المدرب فيريرا، والزمالك صنع نجوم وقادر على صنع نجوم آخرين، والفريق سيتم دعمه من فريق 2003".

وتابع: "أقول للجماهير ألا يقلقوا نحن نسير بشكل جيد في جميع القضايا بشأن القيد والقضايا مع اللاعبين وتسوية مستحقاتهم".

واختتم: "أشكر اللاعبين الذين سيرحلوا عن النادي وأتمنى أن من سيأتي خلفاً لهم أن يكونوا أفضل منهم".