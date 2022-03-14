برشلونة يكتسح أوساسونا برباعية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي برشلونة الإسباني، نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وافتتح فيران توريس أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من عمر اللقاء عبر ركلة جزاء، وعزز توريس النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 21.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 27، واختتم ريكي بويج أهداف النادي الكتالوني في الدقيقة 75.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد أوساسونا عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.

تفاصيل المباراة

حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول بسبب تدخل قوي من لاعب أوساسونا، ليصوبها فيران توريس بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى معلنًا أول أهداف برشلونة.

ونجح توريس في إضافة هدف ثانِ لبرشلونة في الدقيقة 21 بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من عثمان ديمبلي، لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية سكنت شباك الضيوف.

وسجل بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 27 ثالث أهداف برشلونة في اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من ديمبلي ليحولها بتسديدة بالقدم إلى داخل الشباك.

وضاعف ريكي بويج من تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الرابع بعد كرة مرتدة من حارس مرمى أوساسونا، ليحصل عليها ويتلاعب به وبالدفاع، قبل أن يسددها في المرمى الخالي بحلول الدقيقة 76.