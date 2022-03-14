برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوزه الكبير على أوساسونا

استعرض برشلونة أمام ضيفه أوساسونا واكتسحه برباعية نظيفة الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تناوب على تسجيل الأهداف كل من فيران توريس في الدقيقتين 14 من ركلة جزاء، و21، وبيار- إيميريك أوبميانغ (27) وريكي بويغ (75).



ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة واستعاد المركز الثالث من أتلتيكو مدريد الذي بات يتخلف عنه بفارق الأهداف المسجلة في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.



وبهذا الفوز واصل برشلونة سلسلة عروضه القوية في الدوري في آخر استعداد محلي له قبل الكلاسيكو المرتقب الأسبوع المقبل ضد الغريم المتصدر ريال مدريد الذي قدم له وصيفه إشبيلية خدمة بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه رايكو فايكانو 1-1.



وكانت هذه المباراة الأخيرة لبرشلونة قبل المواجهة المصيرية التي تنتظره في تركيا في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه الخميس.

(بي إن سبورت)