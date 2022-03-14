الامارات | العين بـ «شخصية البطل» يحكم قبضته على الصدارة.. والصراع يشتد على «الوصافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين بـ «شخصية البطل» يحكم قبضته على الصدارة.. والصراع يشتد على «الوصافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت فريق العين قوته في الموسم الجاري، وأنه الأقرب إلى التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن عاد بفوز ثمين للغاية من ملعب الوحدة أول من أمس، ضمن الجولة 19، بهدف لنجمه وهدافه التوغولي لابا كودجو. وأوفت قمة الموسم بكل وعودها في الجانب الفني والتحكيمي والجماهيري، في مباراة لم نشاهد مثلها منذ سنوات من حيث عدد الحضور الجماهيري والقوة داخل الملعب وخارجه، ليبتعد العين في الصدارة بفارق سبع نقاط عن الوحدة، بينما سيشتد الصراع أكثر في الوصافة بين أربعة فرق.

فوز العين أثبت أن خسارة «الزعيم» نقطتين أمام العروبة في الجولة 18 كان جرس إنذار ليعود الفريق بقوة وسرعة وأمام منافس مباشر، ليؤكد أنه جاهز للمواجهات المقبلة، التي سيخوض فيها قمماً كروية أمام الوصل، الجزيرة، شباب الأهلي، النصر والشارقة، وجميعها فرق تبدع دائماً أمام العين، ولكن الأخير أثبت أنه لن يخسر نقاطاً بسهولة، خصوصاً في ظل وجود الدعم الجماهيري الكبير خلفه.

في جانب آخر، اقترب الشارقة من وصافة الوحدة، بفوز صعب على عجمان، ليتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، لكنه مهدد بفقدان المركز الثالث إذا نجح الجزيرة (35 نقطة رابعاً) في تحقيق الفوز بمباراة الغد المؤجلة أمام كلباء فيصبح ثالثاً بـ38 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة الوصيف.

وفي مباراة ضعيفة فنياً خسر شباب الأهلي فرصة جديدة للاقتراب من مربع الكبار، وضاعت فرصة الفريق بشكل كبير في المنافسة هذا الموسم باستثناء اللقب الوحيد الذي يسعى للفوز به، وهو كأس رابطة المحترفين، بعد أن صعد إلى المباراة النهائية. وارتفعت الإثارة أيضاً على مستوى الوسط وفي قاع الدوري، بعد الفوز المهم الذي حققه فريق الإمارات على خورفكان، والذي كان بمثابة عودة الروح إلى الفريق، لكنه سيجد صعوبة كبيرة للغاية لتحقيق البقاء، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي حققها الظفرة بآخر جولتين والحصول على أربع نقاط، رغم أنه على الورق كل شيء ممكن. أما النصر فقد تلقى خسارة جديدة من دون شكل أو أداء، وهو ما يجعل جمهور العميد في حيرة ومأزق.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في قمة الجولة 19 على «تويتر»: شاركنا الرأي.. ما أسباب تفوق العين في مباراة القمة أمام الوحدة وحسم صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفارق كبير عن أقرب منافسيه؟ وتم رصد أربع إجابات وهي: اللاعبون الأجانب، ذكاء المدرب، الجمهور والثقة الزائدة من الوحدة.

وأكد الجمهور المشارك في الاستفتاء أن اللاعبين الأجانب والجمهور هما سبب تفوق العين بنسبة 31.6% بالتساوي بين الاختيارين، بينما اختار 18.8% من المشاركين الذين وصل عددهم إلى 152 مشاركاً ذكاء المدرب، و18% للثقة الزائدة من لاعبي الوحدة قبل المباراة.

واكد المحلل الفني خالد عبيد، أن قمة الجولة 19 بين الوحدة والعين أوفت بوعودها في مباراة لم يشاهدها الجمهور الإماراتي منذ زمن، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة من الزمن الجميل من جميع الجوانب، لا يوجد حديث إلا عن هذه المباراة التي نجح فيها مدرب العين رويبروف في خطف النقاط الثلاث، واستغل بعض الأخطاء من مدرب الوحدة غريغوري». وأضاف: «الدوري اقترب واقعياً من العين، هو الأفضل والأكثر تنظيماً، عكس بقية الفرق، شاهدنا قمة ضعيفة بين الوصل وشباب الأهلي، لم ترتقِ إلى المباريات السابقة بين الفريقين، وعجمان أحرج فريق الشارقة وكان يستحق التعادل، أما النصر فلا جديد، ويحتاج إلى تدخلات عاجلة وجريئة من إدارة النادي، وبالتأكيد صراع الهبوط اشتعل عقب فوز (الصقور) على خورفكان».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 19، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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