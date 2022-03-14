الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «إعمار للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «إعمار للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز بكأس إعمار للبولو 2022، بعد فوز الفريق في المباراة النهائية على «إنكورا بنجاش» بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة ونصف جول، ليحصد فريق الإمارات كأس البطولة والميداليات الذهبية، وجائزة المركز الأول ومقدارها 80 ألف درهم، بينما نال «إنكورا بنجاش» كأس المركز الثاني والميداليات الفضية والجائزة المالية البالغة 40 ألف درهم، كما نال خالد العمران، نجم فريق إنكورا بنجاش، جائزة أفضل لاعب، وفاز الخيل سامسونغ، للاعب تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات وهداف البطولة بجائزة أفضل خيل.

وكان مهرجان الختام شهد مباراة بين فريقي بن دري ونون، وفاز فيها فريق بن دري بتسعة أهداف ونصف مقابل سبعة. وعقب الختام قام أحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للمرافق، يرافقه خالد الياسي، مدير نادي دبي للبولو، بتكريم وتتويج فريق الإمارات البطل، وفريق إنكورا بنجاش الوصيف، وفريق بن دري وفريق نون وبراعم النادي وأصحاب الألقاب وحكام المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news