الامارات | «عمومية غير عادية» لاتحاد السباحة 29 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية غير عادية» لاتحاد السباحة 29 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة جمعية عمومية غير عادية 29 الجاري من أجل اعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد المرسلة من قبل الاتحاد الدولي، حيث سيوجه الاتحاد الدعوة للأندية لحضور العمومية حضورياً، على أن يتم تحديد المكان لاحقاً. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة العادي الذي أقيم ظهر أمس عن بعد، برئاسة سلطان السماحي، رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع الأعضاء. وقال أمين عام الاتحاد، عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»، «إن مجلس الإدارة اعتمد مشاركة المنتخبات في دورة الألعاب الخليجية مايو المقبل بالكويت، والبطولة الآسيوية في أغسطس، على أن تقام معسكرات إعداد للمنتخبات عقب نهاية شهر رمضان المبارك».

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