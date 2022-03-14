الامارات | كأس رئيس الدولة للدراجات في أبوظبي الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للدراجات في أبوظبي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات إقامة كأس رئيس الدولة في ختام الموسم الرياضي الأحد المقبل في أبوظبي، وهو السباق الذي يقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات في الحديريات، ويتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من 200 دراج من مختلف الأندية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، أول من أمس، في مقر الاتحاد بالشارقة، برئاسة منصور بوعصيبة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة. وسيتم عقد مؤتمر صحافي الثلاثاء المقبل في مجلس أبوظبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل السباق.

وقال بوعصيبة في تصريح صحافي إن مجلس الإدارة اعتمد أيضاً إقامة معسكر للمنتخبات الوطنية بالفجيرة لمدة أسبوع، وذلك تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في طاجيكستان.

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