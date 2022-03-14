الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض

رفضت إدارة أحد أندية دوري المحترفين طلب الاستقالة الذي تقدم به الإداري البارز في الفريق، لظروف خاصة به، على الرغم من أن وجوده كمسؤول إداري أسهم في النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق في الفترة الماضية.

تغريدة

غرّد لاعب المنتخب الوطني السابق، ونادي العربي الحالي راشد عيسى، في حسابه عبر «تويتر» مخاطباً أسرة ناديه، قائلاً: لكي تنجح يجب عليك المرور بعقبات وصعاب، وأن تتقبل ذلك وتكمل محاولاتك، شكراً لجميع متابعينا ومن شجعنا، ونعدكم بأن نعطيكم أقصى ما نملك من جهد.

معسكر

حددت إدارة فريق النصر لكرة الصالات موعد الأول من يونيو المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد، وهو موعد مبكر، خصوصاً أن الموسم ينطلق أواخر أغسطس المقبل، لكن هناك رغبة في الوصول للجاهزية الكاملة، تطلعاً للفوز بجميع البطولات.

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