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الامارات | دبا الفجيرة يهزم مصفوت ويصبح على أعتاب «المحترفين»

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الفجيرة انتصاراً مهماً على ضيفه مصفوت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ دبا الفجيرة على صدارته للترتيب برصيد 58 نقطة، واقترب من نيل البطاقة الأولى المؤهلة لدوري المحترفين، بعد أن وسّع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط قبل سبع جولات من الختام، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 20 نقطة. سجل هدفي دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا، وسجل لمصفوت راشد علي.

وفي مباراة ثانية فاز الحمرية بملعبه على مسافي 4-1، وأصبح رصيد الحمرية 46 نقطة ورصيد مسافي 18.

وفاز الفجيرة على ضيفه الذيد 2-1.

وفاز التعاون بملعبه على «غلف إف سي» بهدفين نظيفين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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