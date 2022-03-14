شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما للجزائر وليبيا فى دورة شمال أفريقيا 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء منتخب الجزائر وليبيا في افتتاحية دورة شمال افريقيا للمنتخبات بالجزائر 2006 بقيادة الحكم مصطفى الشهدي حكما للساحة.

يعاون الشهدى كلا من إسلام أبوالعطا مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثاني واسماء نصار حكما رابعا، وستقام المباراة غدا الاثنين علي ملعب الدار البيضاء الساعة 11 بتوقيت الجزائر والساعة 12 بتوقيت مصر.