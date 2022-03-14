شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لـ"جمهور الزمالك": "سامحونى" وأطلب دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن المشادة التي دارت بينه وبين جمهور الفريق الأبيض خلال مباراة الوداد المغربى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إنه لم يري أي شيء سيئ من جمهور الزمالك واعتذر بسبب الخطأ الذى ارتكبته في حقهم وليس بسبب العقوبة التى وقعت من إدارة الزمالك بتغريمى 200 ألف جنيه.

تابع علاء، "اعتذرت للاعيبة والجهاز الفني في تدريب اليوم وأعد جمهور الزمالك أن الفترة القادمة تكون أفضل ونحقق البطولات والألقاب وتكون فترة خير على النادى وأطلب دعم الجمهور الذى يلتف دائما خلف اللاعبين".

وواصل، "أنا بعتذر مش عشان العقوبة أنا ولكن عشان أنا أخطأت أنا مشوفتش من جمهور الزمالك حاجة وحشة ولا هشوف طول عمرهم واقفين خلف جميع اللاعبين ونعتذر عن الخروج الأفريقى ومحمود علاء من غير الجمهور ولاحاجة".

وكان محمود علاء كتب عبر حسابه على إنستجرام، "إلى جماهير الزمالك العريضة التى طالما ساندتني ودعمتني وفرحنا وسعدنا سويا بالكثير من البطولات على مدار سنوات انضمامي لنادي الزمالك العريق، أعتذر عما بدر مني أمس بعد تعرضي لهجوم شديد أثناء المباراة، بعد كم الضغوطات التى تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية".

وأضاف علاء، "أرجو من جماهير الزمالك ورئيس النادى المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة قبول اعتذارى وتحملي الكامل لعواقب هذا التصرف غير اللائق الذى صدر مني، وكلي أمل وثقة بدعم جماهيرنا الحبيبة مع قبول اعتذاري ويعود نادينا الكبير إلى المنافسة والفوز بالبطولات التي نشارك بها هذا الموسم مع علم الجميع بكم الضغوط التي نمر بها كلاعبين لأكثر من سنة".