شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: قضينا الغرض أمام الصفاقسى.. والتعادل منحنا التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن التعادل مع الصفاقسي في ملعبه بمدينة رادس مهم للغاية خاصة وأن النقطة منحت الفريق بطاقة التأهل المبكر للدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية، مشيرا إلى أن التأهل كان مهما كونه وضع الفريق في موقف طيب وحاليا من المهم التركيز على الفوز في اللقاءات المقبلة من أجل حسم الصدارة ولكن براحة كبيرة وبدون قلق.

تعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام الصفاقسى التونسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية ..حيث تقدم المغربى وليد الكارتى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وتعادل الصفاقسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة ويتأكد صعود لدور الثمانية ، بينما ارتفع رصيد الفريق التونسى إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة .

أضاف المدير الفني لبيراميدز بأن فريق الصفاقسي قوي ولعب مبارتين في غاية القوة سواء في القاهرة أو في رادس ولكن في النهاية نجح لاعبو بيراميدز في حسم بطاقة التأهل بحصد 10 نقاط وضمان العبور للدور المقبل وبات الهدف حاليا هو اللعب على الصدارة.

أوضح أن الفريق وتأهله لربع النهائي لا يعني أنه سيفرط في نقاط باقي مباراتين بدور المجموعات أو يلعب بأقل حماس ولكن سيواصل اللعب بكل قوة وتركيز من أجل حصد الست نقاط المتبقية بهدف التأهل في الصدارة، موضحا أنه يوجه التحية للاعبين على الروح العالية واللعب بكل قوة حتى تحقق الهدف وهو بطاقة التأهل.