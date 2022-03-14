شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفلت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة،يأتى على رأسها كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة نجم الفريق رمضان صبحي في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس والتى انتهت بالتعادل 1/1 ، هي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة.

بيراميدز يتعادل مع الصفاقسى ويتأهل رسميا لدور الثمانية بالكونفيدرالية

تعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام الصفاقسى التونسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم المغربى وليد الكارتى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وتعادل الصفاقسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة ويتأكد صعود لدور الثمانية ، بينما ارتفع رصيد الفريق التونسى إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة .

طبيب بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي بعد خروجه باكيًا أمام الصفاقسى

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة نجم الفريق رمضان صبحي في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس، هي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة، ولا يمكن الحكم النهائي على شكل الإصابة إلا بأشعة.

حقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بترو سبورت، فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

حقق فريق المصرى فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيريرا يجتمع بطبيب الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لعمر السعيد فى الجيم عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، خلال مران اليوم الأحد، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الطبية الخاصة باللاعبين وسلامتهم قبل مواجهة بترو أتلتيكو في دوري الأبطال. تأهل فريق إيسترن كومبانى إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

يغادر عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطر الثلاثاء المقبل لبدء فترة التأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى النمسا، وخاض الفترة الأولى من التأهيل خلال الفترة الماضية بالقاهرة، واستكمال برنامجه التأهيلي فى مركز اسبيتار بالدوحة.