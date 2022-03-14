شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاحد 13 / 3 / 2022 العديد من الأخبار الهامة، يأتى على رأسها المؤتمر الصحفى الذى عقده مرتضى منصور رئيس النادى لتقديم الجهاز الفنى الجديد للفريق ، بالإضافة للحديث عن الفترة المقبلة

مرتضى منصور: أبو جبل طلب 32 مليون جنيه للتجديد وبن شرقي يتحجج بمرض والدته

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مطالب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء .

مرتضى منصور: طارق حامد رفض اللعب أمام الوداد المغربى وخسرنا بسببه

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدنى للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي التي صنعت أسمائهم. وأضاف رئيس الزمالك فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر النادى، "أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريقا واحدا، ولن أتراجع عن أى قرار اتخذته".

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لن يجدد لأى لاعب عقده ينتهى مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجارى ،وقال مرتضى منصور على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً بمقر القلعة البيضاء، "كل اللاعيبة اللي عقودها هيخلص مش هجددلهم، وهذا القرار كان قبل مباراة الوداد لكن لو كنت أعلنت عنه قبل اللقاء كنت سأتعرض لهجوم".

بعد تصريحات رئيس الزمالك.. هل ينضم رمضان صبحى للقلعة البيضاء؟

بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأن خزينة النادى تتوافر لديها أموال كبثيرة ويستطيع ضم أى لاعب، هل أصبح رمضان صبحى لاعب بيراميدز على رأس المطلوبين فى الزمالك من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل؟

مرتضى منصور: الزمالك مش هيلعب الكأس الجديدة قبل استكمال البطولة القديمة

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مستجدات قضية النادى ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، ولاعب الأهلي المعار هاتاي التركي حالياً، وقال مرتضى منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام بمقر القلعة البيضاء

مرتضى منصور:موسيماني عرض نفسه على الزمالك وأنصح النصر بضم حارس الأهلى

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام زوجة بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بعرض المدرب الجنوب أفريقي على القلعة البيضاء لتولي الإدارة الفنية لنادى الزمالك.

شيكابالا يواصل تدريباته التأهيلية فى الزمالك بعد إصابة السمانة

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أداء برنامجه التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز الفني، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى عضلة السمانة.