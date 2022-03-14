حسني سلطان حكما لمباراة المقاصة وبنى عبيد فى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباراة غدا الاثنين ضمن منافسات كأس مصر دور الـ32 بين مصر المقاصة وبني عبيد.

يدير المباراة، حسني سلطان حكما للساحة ويعاونه كريم يونس مساعد أول ومحمد السيد مساعد ثاني وعبد العزيز السيد حكما رابعا، ومصطفي مدحت حكم فيديو ومحمد عطا حكم فيديو مساعد.

واجتمع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام صباح اليوم، برؤساء و ممثلي أندية أسوان لبحث المشاكل التى يعانون منها وطلباتهم خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمى باتحاد الكرة جاء لقاء جمال علام مع ممثلى اندية أسوان لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بأندية أسوان والتعرف علي متطلبات الأندية والبحث عن حلول عاجلة لابناء الصعيد.

حضر الأجتماع جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات والدكتورة دينا الرفاعي؛ أعضاء مجلس الادارة.