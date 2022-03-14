شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد عبد العزيز البلعوطى أمام سيراميكا بعد الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتدريبات فريقه بعد شفائه من الإصابة ليصبح الحارس جاهزا لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها الأربعاء 16 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

اكتسح فريق إنبى ضيفه ديروط بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، عصر الجمعة، ضمن الدور الـ32 لكأس مصر هذا الموسم.

سجل أهداف إنبى كلا من أحمد جمعة في الدقيقة (7)، وعبد الرحمن عماد في الدقيقة (26)، ومحمد مرسي في الدقيقة (45)، وشعبان عبد الحميد بالخطأ في مرماه بالدقيقة (68)، ومحمد شريف حتحوت في الدقيقة (72)، وعاطف "ريكو" في الدقيقة (79)، وعمرو مصطفى لاعب ديروط بالخطأ في الدقيقة (90+1).

بينما سجل هدف ديروط الوحيد لاعبه سعيد جمال في الدقيقة (90+3).

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.