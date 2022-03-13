12 رحلة لنقل مشجعي الجزائر للكاميرون

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية ستضمن تسيير 10 رحلات، فيما ستسير شركة أخرى رحلتين.
ونوه المصدر نفسه أن 4 رحلات ستنطلق من مدينة الجزائر العاصمة، ورحلتين من كل من مدن: وهران وبشار وقسنطينة وورقلة، على أن تتكفل شركة أسفار الجزائر بتسويق العرض بداية من أمس وفي آجال لا تتعدى 15 مارس الحالي.
وقد حدد ثمن العرض النهائي للتذكرة الواحدة باحتساب كامل الأعباء بنحو 600 دولار، بعدما كان العرض الأولى دون أي هامش للربح يقدر بألف دولار، بفضل الدعم الذي قدمته شركات حكومية عدة.
أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون السبت الماضي، رئيس الوزراء (الوزير الأول) أيمن بن عبد الرحمن، بالشروع في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المشجعين إلى مدينة دوالا بأسعار مدعمة، مع توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه العملية.
يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب «مصطفى تشاكر» بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
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