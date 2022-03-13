فيورنتينا يفوز على بولونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فيورنتينا على ضيفه بولونيا 1 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس توريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70. وشهدت المباراة طرد لاعب فيورنتينا كيفين بونيفازي في الدقيقة 41. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الـ12.

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